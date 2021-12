PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – O fato ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (13/12) quando Policiais Militares, integrantes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar, realizavam rondas ostensivas e preventivas pelos bairros da área norte do município de Ponta Porã e avistaram dois indivíduos. Um dos indivíduos, ao notar a presença da viatura policial, virou-se de costas e começou a mexer na linha da cintura, o que levantou suspeita por parte dos policiais.

Os indivíduos, então, foram abordados e ficou constatado que ambos eram menores de idade (15 e 16 anos). Após revista pessoal, os policiais localizaram na cintura do menor de 16 anos de idade, uma réplica de pistola da marca Glock, modelo G19. Os menores não disseram o motivo pelo qual um deles portava um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, ambos foram apreendidos e encaminhados ao Primeiro Distrito Policial aonde foram entregues juntamente com a réplica de arma de fogo, para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.