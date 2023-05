Força Tática de Corumbá prende autores de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e rixa

Corumbá MS, por volta das 22h30min deste domingo, a equipe de Força Tática foi acionada pelo CIOPS para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e briga generalizada no bairro Cervejaria.

A equipe realizou uma incursão no local a pé, momento em que ouviu disparos de arma de fogo, porém sem conseguir identificar os autores. Já próximo do local, populares se aglomeraram na via fazendo acusações mútuas, iniciando uma briga generalizada envolvendo duas famílias. Durante as agressões, um indivíduo não identificado efetuou disparos de arma de fogo contra a multidão e a equipe policial, que repeliu a injusta agressão, porém o autor fugiu tomando rumo ignorado. A equipe policial teve que realizaar o uso de tecnologia não letal, para conter a briga generalizada.

Logo após, os policiais foram informados que haviam duas vítimas de arma de fogo no local, dois homens de 53 e 33 anos. Os suspeitos da tentativa de homicídio foram identificados, sendo três homens de 30, 29, 24 anos e dois homens de 22 anos, que foram encontrados em duas residências, no interior de uma vila, e foram encaminhados para a delegacia para providências.

Uma das vítima, homem de 33 anos, foi socorrido pela família e ficou sob cuidados médicos. O outra vítima, homem de 53 anos, se apresentou na delegacia e afirmou que o autor (30) portava uma arma de fogo e efetuou disparos contra sua residência.

Duas mulheres, de 36 e 23 anos, também foram presas após continuarem as agressões durante a ação policial.

As equipes envolvidas encontraram na via duas cápsulas de cal. 38.