Força Tática de Ponta Porã recupera veículo com ocorrência de furto em São Paulo

Ponta Porã (MS) – Na noite de ontem (9/5), uma Equipe Policial Militar da Força Tática/4º BPM localizou um veículo que tinha ocorrência de furto (16/3) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, o mesmo estava em uma residência na Rua Jaboticabeira, no Bairro Residencial Ponta Porã II.

Através do rastreio que o veículo contava foi verificado a localização do mesmo, no local, em contato com a moradora de 39 anos, autorizou a entrada no imóvel, onde foi encontrado a caminhonete Mitsubishi/L200 Triton 2.4, cor prata, após consulta foi constatado que a placa de identificação que estava nele são falsas ou adulteradas, as originais é da cidade de Sertãozinho-SP.

Segundo a moradora, o dono do veículo seria um homem de 29 anos, o mesmo deixou o veículo trancado e sem as chaves, uma segunda pessoa, um homem de 47 anos confirmou a versão dada pela mulher, e ainda indicaram a casa do “suposto” proprietário do veículo, seria cerca de 1000 metros do local, ainda disse ainda que faz serviço de mecânica e funilaria para suposto dono da camionete.

A Equipe Policial deslocou até a residência do suspeito, no entanto o mesmo não foi encontrado, Diante do exposto, todos os envolvidos, receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 1º Distrito Policial para providências cabíveis, o veículo foi removido com auxílio de guincho contratado pela empresa de rastreamento e entregue na Delegacia para averiguação e perícia.

Assessoria de Comunicação Social do 4º BPM/CPA 1.

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”