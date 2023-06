Força Tática do 1° BPM captura suspeito de tráfico de drogas

No dia 08.06.2023, por volta das 10h45, a equipe de Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou uma importante intervenção na luta contra o tráfico de drogas na região da Antiga Rodoviária.

Durante uma ronda, a equipe avistou um homem suspeito cercado por quatro usuários de drogas na Rua Barão do Rio Branco. Ao perceber a aproximação da polícia, o grupo dispersou rapidamente. O suspeito tentou fugir pela Rua Vasconcelos Fernandes, mas os policiais puderam ver claramente o momento em que ele descartou três pequenas pedras de pasta base de cocaína no solo, que foram prontamente recolhidas.

Ao abordar o suspeito, os policiais descobriram uma pedra grande de pasta base de cocaína escondida em sua cueca. Em seu bolso traseiro, também foi encontrada uma máquina de cartão do Mercado Pago, uma balança de precisão e uma quantia de R$ 577,75 em dinheiro. Em sua posse também estava um telefone celular da marca Samsung. A droga apreendida totalizou 23 gramas após a pesagem.

Dadas as circunstâncias, ele foi encaminhado à Delegacia para as devidas providências. O uso de algemas foi necessário, devido ao fundado risco de fuga, e para garantir a integridade física do autor e da equipe policial.

Esta ação destaca o empenho contínuo da equipe de Força Tática do 1° BPM em combater o tráfico de drogas na cidade, protegendo a comunidade e mantendo a ordem pública.