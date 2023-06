Força Tática do 10º BPM apreende 02 armas de fogo na madrugada desta 6ª feira (02.06)

Campo Grande (MS) – Na madrugada de 02/06, uma equipe da Força Tática do 10º BPM, com o apoio da Força Tática da 10º CIPM, foi acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo nas proximidades de uma tabacaria situada no bairro Jardim Leblon. Segundo informações obtidas no local, houve uma discussão entre um grupo que ocupava um Honda Civic cinza e outro grupo em um Saveiro rosa, resultando em troca de tiros e em seguida ambos tomaram rumos desconhecidos.

Durante as diligências para localizar os responsáveis, a equipe recebeu informações do COPOM de que um Honda Civic cinza havia levado duas mulheres feridas ao Hospital Regional. Os policiais deslocaram-se até o hospital e conseguiram abordar os ocupantes do veículo mencionado. Durante a entrevista com um dos indivíduos, que se identificou como proprietário e condutor do Honda Civic, ele confessou ter efetuado disparos contra seus desafetos utilizando uma pistola calibre 765 de sua propriedade. Entretanto, por receio de ser preso e por não possuir a documentação da arma, ele entregou-a a um amigo que também estava no veículo durante o tiroteio, desconhecendo o paradeiro atual da mesma. Além disso, ele mencionou possuir outra pistola calibre 380 em sua residência.

Com base nessas informações, as equipes dirigiram-se ao endereço do indivíduo, sendo recebidos por sua mãe, que autorizou a entrada dos policiais. Durante a busca, foi encontrada uma pistola IMBEL calibre 380, escondida sob a cama, acompanhada por 28 munições intactas do mesmo calibre e seis munições calibre 32/765.

O indivíduo que havia fugido continuou a fazer ligações insistentes para o celular do proprietário do Honda Civic, portando a pistola utilizada durante a troca de tiros. O comandante da equipe policial autorizou o atendimento da chamada na tentativa de persuadi-lo a se entregar, bem como a entregar a arma utilizada no crime. No entanto, ele afirmou que se apresentaria posteriormente, concordando apenas em entregar a pistola. A arma de fogo foi deixada no cruzamento das ruas Enseada com Península, onde a equipe da Força Tática do 10º CIPM efetuou a apreensão.

O segundo veículo não foi localizado. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para as providências legais necessárias ao caso.

Assessoria de Comunicação Social – 10º BPM