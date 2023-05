Força Tática do 10º BPM apreende 21.600 kg de entorpecentes durante abordagem

Campo Grande (MS) – Na tarde desta segunda-feira, 15.05, a Força Tática do 10ºBPM durante patrulhamento preventivo na Avenida Fábio Zaharan visualizou um veículo GM Chevrolet 60 com placa do estado de São Paulo. Devido ao fato de que o estado de Mato Grosso do Sul é frequentemente utilizado como rota para o tráfico ilícito de drogas, em virtude de suas fronteiras e divisas com outros estados, e também devido às constantes atualizações no modus operandis do crime organizado, a equipe policial decidiu fazer uma breve abordagem com o condutor do veículo.

O condutor cooperou com as solicitações dos policiais e, quando perguntado sobre seu trajeto, informou que estava fazendo um frete para sua passageira, transportando uma máquina de lavar roupas e um forno elétrico. Durante a abordagem, a passageira apresentou as notas fiscais dos produtos, que estavam em seu nome, e informou que havia comprado os eletrodomésticos no município de Corumbá/MS, tendo chegado em Campo Grande via a transportadora Expresso Queiroz.

A equipe policial solicitou uma averiguação mais detalhada dos eletrodomésticos e encontrou sacos contendo substância análoga a maconha no forno elétrico e tabletes com características de cocaína na máquina de lavar. A passageira, proprietária dos eletrodomésticos, afirmou não ter conhecimento da existência dos entorpecentes, mas declarou estar desempregada e ter aceitado um trabalho via Facebook, recebendo R$1.500,00 por ter emprestado seu nome e CPF para alguém no município de Corumbá fazer as compras dos eletrodomésticos. A mulher informou que o motorista não tinha nenhum envolvimento e que apenas foi contratado para realizar o frete até sua residência.

Os entorpecentes, totalizando 21.600kg, foram encaminhados ao DENAR, onde constatou-se 5.400kg de substância análoga a maconha e 16.200kg de substância análoga a cocaína. A autora foi conduzida à delegacia para as providências cabíveis.