Força Tática do 10º BPM apreende adolescente desaparecida traficando na região do Universitário.

Nesta quarta-feira (03.05) durante patrulhamento, equipe de Força Tática do 10º BPM visualizou um grupo de três adolescentes sentados próximo a um muro. Prosseguiu-se, então, à abordagem, visto que ao redor do grupo foram avistados pequenos saco plásticos, do tipo papelotes que apresentavam as mesmas características dos que são utilizados no comercio de tráfico de drogas. De fato, foram encontradas porções de substancias análogas à cocaína e maconha.

Diante do exposto, os três adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis, tendo seus direitos constitucionais garantidos. Registra-se, ainda, que durante a confecção do BO, constatou-se que uma das adolescentes (15 anos) estava desaparecida desde dezembro de 2022.

Desde o início do ano, o 10º BPM, através do policiamento preventivo e ostensivo e operações desarticularam 25 pontos de tráfico doméstico de entorpecentes. Isto equivale aproximadamente a uma condução à delegacia a cada 4 dias. O total apreendido foi de 45,361 kg de entorpecentes.