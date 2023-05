Força Tática do 10ºBPM realiza prisão de dois indivíduos por Tráfico de Drogas no bairro Canguru, em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Nesta tarde, 25 de maio, uma Equipe da Força Tática do 10ºBPM, durante deslocamento para apresentar um indivíduo evadido do sistema prisional capturado no bairro Dom Antônio Barbosa, foi ultrapassada por um veículo de aplicativo INDRIVE. Foi possível observar que os dois passageiros estavam bastante nervosos, o que indicou a necessidade de realizar a abordagem policial. Após procedimento de abordagem nos ocupantes do veículo, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, ao efetuar busca no interior do veículo, foi encontrada uma sacola em cima do banco de passageiros contendo uma substância análoga à maconha, dividida em diversas porções prontas para a comercialização.

Ao questionar o motorista do veículo sobre a identidade dos dois indivíduos que ele estava transportando, o mesmo informou que foi contatado através do aplicativo de transporte de passageiros INDRIVE, no bairro Jardim Morenão, por volta das 15:00, para fazer uma corrida até o bairro Marajoara, o qual ele realizou. Ele levou os dois rapazes até um condomínio no final da rua Marajoara, no mesmo bairro, parando na entrada do condomínio. Os indivíduos entraram e saíram rapidamente do local, voltando ao veículo e solicitando ao motorista que os levasse de volta ao local de onde tinham saído inicialmente. Os passageiros foram checados no sistema, constatando-se que ambos já possuíam registros policiais pelo crime de tráfico de drogas. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia e a droga foi entregue à DENAR, confirmando tratar-se da substância entorpecente Cannabis sativa Linneu (maconha), totalizando 64 (sessenta e quatro) porções