Força Tática do 12ºBPM/CPA-1/PMMS efetua Apreensão de Caminhão carregado de cigarros Contrabandeados

Em uma operação bem-sucedida, a equipe da 12ºBPM/CPA-1/PMMS realizou a apreensão de um caminhão carregado com uma quantidade expressiva de cigarros contrabandeados do país vizinho.

Ao receber a ordem de parada, o motorista desafiou as autoridades, recusando-se a obedecer e empreendendo fuga em alta velocidade. A equipe da Força Tática iniciou um acompanhamento tático, seguindo o veículo por alguns quilômetros. Durante a fuga, o motorista desrespeitou diversas leis de trânsito e circulação, colocando em risco a segurança dos demais usuários da via.

A alta velocidade e a imprudência do condutor acabaram por resultar no tombamento do veículo, que ficou inutilizado. Após o acidente, o motorista foi prontamente socorrido e levado ao hospital local para receber tratamento médico.

Enquanto o motorista recebia atendimento, a equipe da Força Tática do 12ºBPM/CPA-1/PMMS realizou a inspeção do caminhão com a carga ilegal que estava sobre o veiculo. Mais de 12.000 pacotes de cigarros contrabandeados foram encontrados no veículo, representando uma operação de grande porte e um prejuízo significativo para as organizações criminosas envolvidas.

A apreensão desse volume considerável de cigarros contrabandeados reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao contrabando e na proteção da população. Essa ação bem-sucedida é resultado do trabalho incansável da 12ºBPM/CPA-1/PMMS em parceria com outros órgãos de segurança, visando desmantelar redes criminosas e coibir o transporte ilegal de mercadorias.

Após receber alta médica, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais necessários. As investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pelo contrabando e suas conexões com o país vizinho, buscando desmantelar a atividade ilícita em toda a sua extensão.