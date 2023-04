Força Tática do 4º BPM apreende mais de 85 quilos de pasta base

Ponta Porã (MS) – A equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar apreendeu um veículo com 85 quilos e 300 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína em Ponta Porã na tarde desta segunda-feira (24/4).

A ocorrência foi registrada por volta das 15 horas na região Norte da cidade quando um pedestre, ao ver a viatura, relatou que um veículo modelo sedan, cor branca, acabara de passar pela rua em alta velocidade, colocando em risco a vida de pessoas que passavam pelo local.

Após coletar as informações, os Policiais saíram em diligência, localizando um veículo com as mesmas características, estacionado em uma oficina mecânica, com a autorização do proprietário do local, os policiais realizaram uma busca veicular primária, localizando grande quantidade da droga escondida no carro.

Ao ser indagado, o proprietário do local relatou que acabara de receber o veículo, cujo proprietário relatou que o mesmo apresentava problemas mecânicos, deixando o veículo para ser arrumado, e em seguida deixou o local.

Diante do flagrante, o veículo Chevrolet/Corsa Sedan Premium foi apreendido e com apoio das equipes de serviço, foi levado até a primeira delegacia de polícia civil, juntamente com a droga. A apreensão resultou em um prejuízo ao crime estimado em R$ 850.000,00.

Assessoria de Comunicação 4ºBPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”