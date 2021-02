CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Terça-Feira (09/02) – A Força Tática da PM em rondas pela estrada do Taquaral, avistou nesta terça-feira (9) um veículo Tracker abandonado em meio ao matagal com avarias na dianteira e lateral esquerda. O veículo encontrava-se ligado. Foi encontrado no automóvel o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), aparentemente falsificado. Ao realizar a checagem via SIGO, foi constado que o veículo encontra-se sem restrições. Diante do fato, o veículo foi encaminhado até a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.