A equipe de Força Tática realizava policiamento ostensivo/preventivo pela área central da cidade, quando deparou-se com dois indivíduos que ao visualizarem a viatura policial abaixaram repentinamente a cabeça, como se não quisessem ser notados pela equipe e aceleraram o passo, e após a viatura passar por eles, um deles olhou para trás, como se quisesse certificar-se de que os policiais já haviam ido embora.

Como todo o fato causou estranheza, a equipe policial foi em direção aos indivíduos, sendo estes localizados no interior de uma loja.

Durante a abordagem, os indivíduos, que eram irmãos, foram checados através do sistema SIGO, e foi constatado que em desfavor de um deles (34) havia um mandado judicial de prisão em aberto.

O autor foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos previstos em lei.