AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – A Força Tática da PM prendeu no último sábado (17) 3 traficantes. A prisão ocorreu durante rondas ostensivas e preventivas pela via 40. Populares informaram que duas mulheres estavam atuando com o Disk-droga em uma moto.

Em patrulhamento pelo bairro um jovem de 21 anos ao ver a viatura tentou se esconder. Em sua posse havia dois tabletes de maconha. Além disso afirmou que em sua casa havia mais drogas. Em frente ao local onde reside, sua mãe, uma senhora de 69 anos, informou aos policiais que duas mulheres em uma moto haviam acabado de deixar as drogas com seu filho e permitiu que eles pegassem o restante da droga no interior da casa. Os policiais encontraram as drogas enterradas no quintal.

Com as novas informações, a equipe continuou o patrulhamento e no Bairro São Pedro localizou uma mulher de 24 anos pilotando uma moto com as mesmas características procuradas. Após a confirmação de sua identidade, informou aos policiais que sua amiga, uma mulher de 44 anos, a chamou para morarem juntas para que ela fosse sua motorista, pois não sabe pilotar motocicleta. Essa mulher entregou aos policiais 4 aparelhos celulares de diferentes marcas afirmando serem produtos ilícitos.

Já próximo à escola Salustio Areias, a outra mulher citada foi localizada portando dois celulares e uma quantia de R$280,00. Ao ser questionada sobre esses pertences informou que só responderia em juízo.

Diante dos fatos, os indivíduos detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do Município para as devidas providências.