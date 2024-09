Forças Armadas e de Segurança iniciam Operação Ágata Oeste

Nesta segunda-feira (02), a Base Aérea de Campo Grande sediou uma coletiva de imprensa para o início da Operação Ágata Oeste. O evento contou com a presença do Major-Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo e representantes das Forças Armadas e instituições de segurança pública, incluindo as Polícias Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal.

A operação visa intensificar a repressão a ilícitos na faixa de fronteira do Estado, abrangendo uma área de

aproximadamente 150 km entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil atuará com cinco delegacias e a DEFRON na repressão aos crimes típicos da região.