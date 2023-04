Forças de segurança do Brasil e Paraguai deflagram com tráfico internacional

A Polícia Federal em conjunto com a SENAD/PY e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio deflagraram a 37ª Fase da Operação Nova Aliança, maior operativo policial em cooperação internacional de que se tem registro. O objetivo é a erradicação do plantio de maconha no âmbito mundial.

OPERAÇÃO NOVA ALIANÇA

A Operação Nova Aliança, fruto da cooperação policial entre Brasil e Paraguai, se apresenta, estrategicamente, como uma importante ferramenta global de enfrentamento ao tráfico de drogas baseada na inteligência e maximização dos recursos disponibilizados pelas autoridades envolvidas.

NÚMEROS

As 37ª Fase é a segunda de 2023. Nos dois últimos anos (2021/2022), foram erradicadas cerca de 10.757 toneladas de maconha que seriam destinadas às organizações criminosas voltadas ao narcotráfico no Brasil. São índices que apontam a eficiência da Operação Nova Aliança na erradicação de cultivos ilícitos de maconha

Apenas na última fase da Operação Nova Aliança foram erradicadas mais de 1.000 toneladas da droga, aproximadamente 1/5 do que se apreende anualmente em todo o planeta, de acordo com os dados da United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC.

Assim, as ações de erradicação em cooperação entre a PF e a SENAD/PY atingem números similares aos das apreensões de maconha em todo o mundo.

Por fim a Operação Nova Aliança segue focada em combater esse tipo de crime em sua origem, otimizando os recursos das autoridades envolvidas com a finalidade de desarticular e descapitalizar as organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas e delitos conexos, como o tráfico de armas e crimes ambientais.