Forças de Segurança iniciam uma grande operação em Ponta Porã  e região

Ponta Porã (MS) – Nesta semana, o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFRON) iniciou uma grande operação policial na área de fronteira, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região. A operação conta com a participação de diferentes órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar, a AGETRAN, a Guarda Municipal e o Detran da capital, além do Exército Brasileiro e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Durante a operação, serão realizadas abordagens a pessoas e veículos suspeitos na região de fronteira, a fim de coibir a ação de criminosos que se aproveitam da proximidade com o Paraguai para cometer delitos. Além disso, a operação também prevê a realização de uma operação saturação em áreas consideradas de alto risco de atuação de criminosos, como estradas e pontos de passagem de fronteira.

O trabalho conjunto entre os diferentes órgãos de segurança pública tem sido fundamental para o sucesso da operação. A Polícia Militar tem efetuado abordagens a veículos na área urbana e rural de Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira, além dos Distritos de Nova Itamarati e Sanga Puitã, enquanto a AGETRAN tem monitorado o tráfego nas áreas urbanas da região de fronteira. A Guarda Municipal tem auxiliado as demais equipes em operações de saturação em áreas específicas, como bairros mais vulneráveis. Já o DETRAN da capital tem auxiliado na realização de blitz e fiscalização de documentação de veículos.

Os resultados da operação têm sido positivos até o momento. Para o GGIFRON, a operação é um exemplo de como a integração entre diferentes órgãos de segurança pública podem contribuir significativamente na diminuição dos índices de criminalidade em áreas de fronteira. A expectativa é que a operação continue com resultados positivos, trazendo mais segurança à população local.

O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIFRON), criado por meio do Decreto nº 11.805 de 25 de fevereiro de 2005, com base no Decreto Federal nº 7496/11, de 08 de junho de 2011, é um fórum deliberativo e executivo que opera por consenso, sem hierarquia, respeitando a autonomia das instituições que o compõem, objetivando a coordenação do Sistema único de Segurança Pública no Estado, das informações e das atividades, visando propiciar a maximização dos resultados positivos decorrentes de atribuições dos organismos e instituições envolvidas na sistemática de segurança pública, defesa social e controle da região de fronteira, com foco no interesse público, na prevenção e diminuição dos índices de criminalidade e/ou violência e, prioritariamente, no enfrentamento aos crimes transfronteiriços ou transnacionais. O GGIFRON é dividido em quatro polos no Estado: Corumbá, Naviraí, Jardim e Ponta Porã.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”