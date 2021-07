Depois de fazer uma pesquisa e descobriu que um em cada cinco motoristas de carros elétricos sente saudades do cheiro do combustível, a Ford inovou lançando uma fragrância olfativa com cheiro de combustível. Aliás, a pesquisa da Ford também observou um fato bem curioso: o cheiro da gasolina é um odor mais popular que o de vinho e queijo, e está ranqueado de maneira quase idêntica com o cheiro dos livros (físicos) novos. Ou seja, é um odor bem apreciado pela maioria das pessoas.

Pensando nisso, a montadora acabou desenvolvendo um perfume em uma campanha promocional direcionada aos proprietários e futuros proprietários do Mustang Mach-E GT, modelo elétrico do clássico veículo esportivo que, por ser elétrico, não possui mais o charmoso odor. Batizado de ‘Mach-Eau’, o perfume da Ford não cheira apenas a gasolina, mas possui “funde acordes esfumados, aspectos de borracha” e “um elemento ‘animal’ para dar um aceno à herança do Mustang”.

O perfume foi criado pela consultoria de fragrâncias Olfiction e assinado pela perfumista da Sociedade Britânica de Perfumes Pia Long. A profissional examinou os produtos químicos emitidos no interior do automóvel, motor e gasolina, e

misturou os itens com ingredientes como gengibre azul, lavanda, gerânio e sândalo, que adicionavam toques metálicos, esfumados e mais borrachudos e um toque “animal”, para lembrar os cavalos.

“O apelo sensorial dos carros a gasolina ainda é algo que os motoristas relutam em desistir. A fragrância Mach-Eau é projetada para dar a eles uma sugestão da fragrância de combustível que ainda desejam. Deve durar o tempo suficiente para o desempenho do GT fazer qualquer outra dúvida se dissipar”, disse Jay Ward, diretor de comunicação de produtos da Ford Europa que aposta que muito em breve, os carros elétricos também irão dominar esta categoria.