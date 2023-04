Fórmula 1: entenda as mudanças nas regras das corridas sprint

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (25) mudanças nas regras das corridas sprint. A partir de agora, o resultado da corrida de sábado não vai mais definir o grid de largada de domingo.

As mudanças anunciadas já eram defendidas por diversos pilotos. Agora, a corrida sprint vai valer pontos extras diretos na classificação do Mundial e não mais as posições para a corrida principal.

As novas regras começam a valer já na próxima etapa, neste fim de semana, no Grande Prêmio do Azerbaijão. O grid de largada do domingo vai ser definido numa qualificação na sexta-feira, no formato padrão com três sessões.

A expectativa dos organizadores é que a mudança deixe a corrida sprint ainda mais competitiva, já que os pilotos poderão se arriscar mais, uma vez que não terão a classificação para a corrida principal comprometida em caso de batidas ou abandonos.

Já o grid para a sprint vai ser definido horas antes da corrida, no próprio sábado, também em três sessões, só que mais curtas. A pontuação para a corrida de sábado continua a mesma, valendo do primeiro ao oitavo colocado.

O vencedor soma oito pontos, o segundo leva sete, o terceiro soma seis e aí por diante.

GP do Brasil tem sprint

As corridas sprint foram adotadas pela Fórmula 1 em 2021. Elas têm 100km, cerca de metade da corrida principal realizada no domingo, e dura em média 30 minutos.

Foram três edições, assim como no ano passado. Já este ano vão ser seis sprints. Além do Azerbaijão, as corridas também vão ser disputadas nas etapas da Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e Brasil.