Fortaleza e São Paulo se enfrentam em disputa por G4 do Brasileirão

Juan Pablo Vojvoda está há mais de dois anos no comando técnico do Fortaleza, trabalho consolidado e muito elogiado. Já Dorival Júnior assumiu como treinador do São Paulo há menos de um mês, substituindo o ídolo Rogério Ceni, e começa a dar uma cara nova ao Tricolor paulista.

Nesta quinta-feira (11), na Arena Castelão, os dois times entram em campo por pontos para se manterem na parte de cima da tabela. No início da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza ocupava a quarta colocação, com oito pontos, enquanto o São Paulo estava logo atrás, em quinto, com sete pontos.

Quem vencer, portanto, se consolida no G4, que como sabemos dá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores lá no fim do ano, quando o campeonato acabar.

“Sabemos que é apenas o início do campeonato, mas é um adversário direto e podemos abrir uma vantagem, sabemos que é pouca, mas no Brasileiro é sempre importante pontuar e vencer. O jogo vai pedir intensidade, que é nossa característica”, disse o volante Caio Alexandre, do Fortaleza.

Vojvoda tem dúvidas no ataque porque dois importantes jogadores saíram machucados contra o Corinthians, no empate por 1 a 1 na segunda-feira passada: Thiago Galhardo e Moisés. A situação de Galhardo, uma pancada na coxa direita, é menos complicada que a de Moisés, que sofreu um trauma no pé direito, recém-operado. Quem pode voltar a ser relacionado é o atacante Lucero, recuperado de lesão muscular.

No São Paulo, Dorival Júnior deve ter o retorno entre os titulares de Jonathan Calleri, curado de uma dengue que o deixou de fora de três jogos. No último domingo (7), contra o Inter, ele já esteve no banco e entrou no segundo tempo na vitória por 2 a 0.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Calebe; Thiago Galhardo (Guilherme) e Romarinho (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Alisson, Calleri e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior

Motivo: quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série AData e horário: 11 de maio de 2023, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos-BA e Celso Luiz da Silva-MG

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá-RJ