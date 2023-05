Fortaleza goleia Estudiantes-VEN por 6 a 1 e dispara em grupo da Sul-Americana

O Fortaleza encaminhou a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao amassar o Estudiantes de Mérida-VEN por 6 a 1, na noite desta quinta-feira (4), na Arena Castelão.

O time chegou aos nove pontos em três rodadas, e disparou na liderança do Grupo H, que tem San Lorenzo-ARG e Palestino-CHI com quatro pontos e o Estudiantes com zero. Se vencer os argentinos no dia 24 de maio, no Castelão, e o Palestino não bater o Estudiantes no dia seguinte, na Venezuela, o Fortaleza garantirá a primeira posição com duas rodadas de antecedência.

Pelo novo regulamento da competição, os dois primeiros da cada chave avançam — até o ano passado era só o líder. Mas há uma diferença: o primeiro vai direto às oitavas de final, enquanto o segundo participa de um playoff, ida e volta, contra um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Ou seja, tem que passar por um mata-mata para ir às oitavas.

A vitória também deixou o Fortaleza com a melhor campanha na classificação geral da competição — mesmos nove pontos que o Newell’s Old Boys-ARG, que está no Grupo E, mas com saldo de gols melhor. Terminar como líder geral garante o direito de decidir em casa até todo o caminho de eliminatórias, até a semifinal. A decisão é em jogo único e será em 28 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu-URU.

Vojvoda roda o elenco

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, fez algumas mudanças no time para a partida da noite desta quinta-feira. No plano de rodar o elenco, poupando atletas já que são três competições simultâneas (Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil), jogadores como Moisés, Calebe, Lucas Sasha e Brítez começaram no banco de reservas.

Por outro lado Thiago Galhardo, que se recuperou recentemente de lesão, começou jogando no ataque, ao lado de Guilherme. O que prometia ser um jogo fácil para o Leão, contra um rival de nível técnico fraco, se mostrou um pouco mais complicado no primeiro tempo.

Não que os jogadores do time venezuelano aprenderam algo da noite para o dia, mas porque o Fortaleza, que ficou com a bola o tempo todo, pecava muito. No começo do jogo abusou de lançamentos longos, sem sucesso. Quando pós a bola no chão, criou mais, chegando à área e levando o árbitro duas vezes ao VAR para analisar lances de possíveis toques no braço dentro da área.

O primeiro ele recusou, mas, no segundo, marcou. Yago Pikachu cobrou e abriu o placar aos 28 minutos. O gol de vantagem parece ter soltado o Fortaleza, que foi mais incisivo. Velásques começou a fazer defesas, mas não segurou Zé Welison aos 42 minutos, após ótimo passe de Guilherme.

Quando o torcedor do Fortaleza pensou que iria para o intervalo tranquilo, Arenas descontou aos 49 minutos, aproveitando sobra de bola dentro da área. Foi o primeiro gol sofrido pelos brasileiros nesta Sul-Americana.

Primeiro tensão, depois massacre no Castelão

O segundo tempo começou com os torcedores do Fortaleza apreensivos, talvez trauma do gol sofrido no finalzinho do primeiro tempo. Uma bola perdida era vaiada, uma arrancada em falso e começava o burburinho. E tudo piorou aos 6 minutos, quando Arenas empatou… Por sorte, estava impedido, o VAR flagrou e o gol foi anulado.

Mas a impaciência do torcedor continuou. Pode parecer estranho, já que o time vive ótima fase, mas ao que parece os torcedores percebiam a fragilidade do Estudiantes e não se contentavam em um placar tão magro. Até os 25 minutos, quando Calebe foi derrubado dentro da área. Pênalti, que Thiago Galhardo converteu.

Aí a tranquilidade baixou no Castelão (junto com o calor). Três minutos depois do terceiro, veio o quarto, com Calebe, depois o quinto, com Moisés, e o sexto, com Silvio Romero, decretando o massacre. E o sono tranquilo dos torcedores do Leão.

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida-VEN

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto (Brítez), Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zanocelo), Zé Welison, Pochettino (Calebe) e Yago Pikachu; Guilherme (Moisés) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Edison Penilla, Anthony Matos e Doldán; Guaramato (Castrillo), Uzcategui (Paez), Rodríguez, Arenas e Jesús Gómez (Flores); Canelón (Peña) e Medrano (Zorrilla). Técnico: José Ali Cañas

Gols: Yago Pikachu, de pênalti (28min1ºT), Zé Welison (42min1ºT), Thiago Galhardo, de pênalti (27min2ºT), Calebe (30min2ºT), Moisés (40min2ºT), Silvio Romero (45min2ºT) para o Fortaleza; Medrano (49min1ºT) para o Estudiantes

Cartões Amarelos: Titi (Fortaleza)

Público: 28.071 presentes

Renda: R$ 237.372

Motivo: jogo da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 4 de maio de 2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Jhon Hinestroza-COL

Assistentes: Jhon Leon e Dionisio Ruiz (ambos da COL)

Árbitro de vídeo: Nicolas Gallo-COL