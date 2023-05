Fortaleza registra o maior faturamento da história de um clube do Nordeste

O Fortaleza teve um faturamento em 2022 de R$ 267,8 milhões, segundo balanço financeiro divulgado neste domingo (30). O superávit (receitas menos as despesas) foi de R$ 32,2 milhões, o maior da história do clube.

Mas os números não impressionam só por isso. Segundo levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, um dos principais especialistas na mídia sobre o futebol nordestino, o faturamento bruto do Fortaleza no ano passado é o maior da história entre os clubes do Nordeste, superando o Bahia que, em 2021, teve receita de R$ 208 milhões.

O que também impressiona nos números do Fortaleza é a evolução de faturamento de 2017, quando estava na Série C, para 2022, quando foi sétimo colocado na Série A, campeão estadual e da Copa do Nordeste e chegou às oitavas de final da Copa Libertadores (mais de mil por cento):

2017: R$ 24 milhões

R$ 24 milhões 2018: R$ 51 milhões

R$ 51 milhões 2019: R$ 120 milhões

R$ 120 milhões 2020: R$ 86 milhões (queda com efeito da pandemia de Covid-19)

R$ 86 milhões (queda com efeito da pandemia de Covid-19) 2021: R$ 175 milhões

R$ 175 milhões 2022: R$ 267,8 milhões

“O Fortaleza tem entrado no caminho de profissionalização já há alguns anos com dirigentes remunerados, com metas e objetivos, e com resultado em campo. Esses resultados em campo trazem um caminho de retorno financeiro através de avanço em competições, premiações, competições internacionais, venda de jogadores e também num grande incremento do plano de sócio-torcedor do clube”, disse o presidente do clube, Marcelo Paz.

Em 2022, o clube teve um significativo aumento nas receitas em diversos setores, comparado com 2021:

Bilheteria: R$ 18,5 milhões (2022)/ R$ 5,6 milhões (2021) – 230% a mais

R$ 18,5 milhões (2022)/ R$ 5,6 milhões (2021) – 230% a mais Patrocínio: R$ 22,2 milhões (2022)/R$ 9,3 milhões (2021) – 140%

R$ 22,2 milhões (2022)/R$ 9,3 milhões (2021) – 140% Sócio-torcedor: R$ 35,3 milhões (2022)/R$ 14 milhões (2021) – 150%

R$ 35,3 milhões (2022)/R$ 14 milhões (2021) – 150% Venda de atletas: R$ 19,6 milhões (2022)/R$ 2,4 milhões (2021) – 700%

O orçamento do Fortaleza para 2023, elaborado ainda no final de 2022, é de uma receita de R$ 208 milhões, abaixo do que faturou no ano passado, portanto. Comparado com clubes do Sudeste, o faturamento do clube cearense ainda está bem abaixo:

Flamengo: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Palmeiras: R$ 856 milhões

R$ 856 milhões Corinthians: R$ 779 milhões

R$ 779 milhões São Paulo: R$ 660,5 milhões

R$ 660,5 milhões Atlético-MG: R$ 429 milhões