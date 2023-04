Fortaleza vence o Coritiba e dorme na vice-liderança do Brasileirão

O Fortaleza conseguiu a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), em partida da 2ª rodada, o Leão venceu o Coritiba por 3 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Romero e Yago Pikachu (duas vezes) garantiram a vitória do Tricolor já no segundo tempo.

Essa foi a segunda derrota em dois jogos para o Coxa, que amarga a lanterna do campeonato ao lado do América. O Fortaleza, por sua vez, soma uma vitória e um empate, o que garante a vice-liderança provisória até esta segunda (24), quando Bahia e Botafogo encerram a rodada.

BATEU BEM FORTE

FOI FULMINANTE, BALANÇOU MEU CORAÇÃO

MEU LEÃO LINDO, TÔ FICANDO SEM NOÇÃO

PAREI NA TUA, QUERO TODA VIDA UM JOGO ASSIM 🎶 pic.twitter.com/lqg7luSTWQ — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 24, 2023

As duas equipes agora viram as atenções para a Copa do Brasil — ambas jogam na quarta-feira (26) pela partida de volta da 3ª fase. O Coxa visita o Sport na Ilha do Retiro às 19h (de Brasília) após empate por 3 a 3 no primeiro jogo.

Já o Fortaleza joga contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, mas às 19h30 (de Brasília). Na ida, goleada do Leão por 6 a 1.

Pensando no Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o São Paulo no sábado (29); enquanto o Fortaleza joga contra o Fluminense, no Castelão, no mesmo dia. Ambas as partidas começam às 16h30 (de Brasília) e valem pela 3ª rodada da competição.