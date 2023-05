“Fortuna para todos”: clube alemão quer oferecer ingressos de graça para torcedores

Time modesto que ocupa a sexta colocação da segunda divisão da Alemanha, o Fortuna Düsseldorf dificilmente vai conseguir o acesso na atual temporada, mas tem um plano ousado para o futuro: ingressos de graça para o torcedor.

O jornal alemão Bild informa que o clube enviou uma carta aos associados com a intenção de avançar no plano. “Fortuna para todos” é o nome do projeto. Os torcedores que têm o plano anual de ingresso terão prioridade para reservar os bilhetes.

A arena, como manda o atual contexto, é multiuso. Além dos jogos, também recebe shows e outros eventos. O estádio do clube tem capacidade para receber 54,6 mil pessoas. Atualmente, a média de público gira em torno dos 29 mil torcedores por jogo.

Plano conta com melhora no marketing

A ideia do clube é que, sem as vendas de ingressos, o dinheiro circule de outras formas. Maior consumo dentro do estádio, compras de produtos licenciados e alta em marketing. A ideia conta com o apoio dos empresários locais. A implementação do programa, a nível de teste, está planejada para acontecer na próxima temporada.

Serão três jogos de teste das 17 partidas como mandante na 2.Bundesliga. O clube estudará os resultados para seguir com o projeto.

O Fortuna é o clube mais popular da cidade de Düsseldorf. O município alemão conta com 620 mil habitantes. O clube aposta no vínculo forte entre time e cidade para fazer decolar o projeto.