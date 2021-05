Nesta nova etapa de implantação do serviço de atendimento “Balcão Virtual”, instituído pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, todas as varas do Fórum de Campo Grande já estão habilitadas a atender pela ferramenta que possibilita contato com os cartórios por WhatsApp, videochamadas, além de chamadas de voz. O serviço de atendimento remoto garante uma comunicação direta das partes e dos advogados com as unidades judiciais neste momento em que, em virtude da pandemia, o acesso presencial ao prédio do Fórum ainda está restrito.

O funcionamento é similar ao atendimento presencial. As solicitações são movimentadas ao longo do horário de expediente (das 12 às 19 horas). Mas, caso a pessoa tenha enviado uma mensagem fora do horário de atendimento, o seu pedido terá andamento na abertura do expediente do dia seguinte, por ordem de solicitação.

Recebendo solicitações desde o dia 12 de maio, o chefe de cartório da 5ª e 6ª Varas de Família e Sucessões, Cayo Augusto Machado Rodrigues, afirma que, na prática, o usuário optou por utilizar o atendimento via WhatsApp.

Para quem está do outro lado do balcão, reflete o chefe de cartório, “esse atendimento remoto, sobretudo por aplicativo de mensagens, agiliza bastante o serviço da equipe, isto porque o servidor, que muitas vezes é interrompido na conclusão de um serviço para receber uma parte ou advogado, pode concluir sua tarefa e atender no momento mais oportuno”.

Cada cartório do Fórum de Campo Grande recebeu um aparelho celular para atendimento do público pelo Balcão Virtual. O link de acesso à listagem dos contatos está disponível na página principal do portal do TJMS, junto aos telefones e endereços eletrônicos de cada unidade judiciária: https://www5.tjms.jus.br/servicos/pabx/.

Para atendimento de processos que tramitam em segredo de justiça, o advogado ou a parte deverá apresentar um documento original com foto, comprovando a sua habilitação, para ter acesso aos autos.

A disponibilização do “Balcão Virtual” pelo TJMS levou em consideração as disposições da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 372, de 12 de fevereiro de 2021, e as regras estabelecidas no Provimento n. 537, publicado no Diário da Justiça do dia 22 de abril.