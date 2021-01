Levantamento do Fórum de Campo Grande aponta grande movimentação no plantão do último recesso forense, de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021. No período foram protocolados 1.166 processos cíveis e criminais no plantão da 1ª circunscrição, que engloba a Capital e o distrito de Anhanduí. O total de processos cíveis foi de 145, sendo que a grande maioria das demandas foi criminal. Ao todo foram protocolados 1.021 processos-crime, dentre eles habeas corpus, medidas investigatórias, pedidos de prisão preventiva e temporária, relaxamentos de prisão e autos de prisão em flagrante. Já na área cível foram recebidos pedidos de busca e apreensão, reintegração/manutenção de posse, execução de medida de proteção à criança e adolescente, mandado de segurança e cartas precatórias, entre outros. Os casos atendidos no plantão do recesso forense são os atos processuais de natureza urgente e necessários à preservação de direitos.