O juiz Bruno Palhano Gonçalves, diretor do Foro da comarca de Coxim, suspendeu o expediente presencial e determinou que o regime de trabalho adotado de 26 a 28 de maio seja o teletrabalho. A medida, determinada por meio da Portaria n. 37/2021, editada nesta terça-feira (25), segue recomendação expressa da chefia da Vigilância Sanitária Municipal em razão de um servidor do Fórum, que compareceu presencialmente ao longo da semana passada, apresentar resultado positivo para Covid-19 na data de ontem. Além disso, no período vespertino, o prédio do Fórum da comarca passará pelo processo de desinfecção, garantindo mais segurança aos servidores, magistrados e população que frequentam o local, mesmo com a adoção das medidas de biossegurança.

LUTO

O juiz decretou ainda cinco dias de luto oficial, a contar desta segunda-feira (24), sem suspensão de prazos processuais, e suspensão do expediente nesta terça-feira (25), em razão do falecimento do servidor Nilson Viana de Oliveira, chefe de cartório da 2ª Vara Cível de Coxim, como consequência da Covid-19. Nilson tinha 53 anos e dedicou 32 anos ao Poder Judiciário.