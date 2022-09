A reforma de uma residência na pacata cidade de Pombal, no centro de Portugal, revelou um dos maiores fósseis de dinossauro já localizados na Europa, e quem sabe do mundo. Depois de escavar o terreno para realizar uma reforma, o proprietário encontrou vestígios do fóssil e entrou em contato com a Universidade de Lisboa, e desde então, a descoberta tem sido surpreendente.

Um time de paleontólogos portugueses e espanhóis passou então a escavar o local e já recuperou parte do esqueleto excepcionalmente grande de um saurópode, uma espécie de dinossauro gigante herbívoro conhecido por ter pescoço e cauda bastante longos. “Nós começamos a escavar e a costela continuava e continuava, o comprimento não parava de aumentar”, explica a paleontóloga Elisabete Malafaia, pesquisadora do Instituto Dom Luís, da Universidade de Lisboa.

As escavações vêm sendo realizadas aos poucos, desde 2017, mas foi em agosto desse ano que deu para se ter uma ideia do tamanho do fóssil, quando foi identificada as enormes costelas do animal. “Foi aí que percebemos que o tamanho era superior ao da maior costela dorsal conhecida até o momento, que tem por volta de 2,70 metros”, disse a pesquisadora. Até agora, a maior costela retirada deste animal possui cerca de três metros de comprimento”, completa.

O fóssil foi localizado em boas condições de preservação, mantendo ainda a posição anatômica original que teriam no animal em vida. Pela disposição do material e por sua preservação, os cientistas acreditam que ainda haja outras partes do esqueleto a serem recuperadas. Por isso, serão realizadas outras campanhas de exploração ao terreno em 2023.

O material está agora sendo preparado para ser analisado pelos cientistas. A partir daí, será possível saber se o dinossauro já é conhecido ou se pertence a uma nova espécie.

“Portugal é conhecido pelo seu abundante registro fóssil de dinossauros do Jurássico Superior, sobretudo no litoral, como em Lourinhã, Torres Vedras e Caldas da Rainha. Mas, na zona mais interior, como é o caso de Pombal, o registro não é tão conhecido”, diz a paleontóloga Elisabete Malafaia.