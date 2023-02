Guilherme Ferreira, de 23 anos seu fusca vermelha, furtado na madrugada desta sexta-feira (10), no Centro de Campo Grande. Além do veículo, que é o xodó do fotógrafo, duas câmeras fotográficas que estavam no interior do veículo foram levadas. Ele contou que por volta das 23h50 foi ao apartamento de uma amiga, na Rua 14 de julho, em frente à Praça Ary Coelho. “Eu sempre deixo em uma vaga que dá para olhar pela janela, mas quando fui olhar lá pela 0h já não estava mais lá”, lamentou.

O fotografo pede ajuda para localizar O FUSCÃO VERMELHO; seu xodó. A placa é CHF 5489. Caso alguém o encontre, deve acionar a polícia no 190.

A ocorrência foi registrada na DEPAC-CENTRO.