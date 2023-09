Fotógrafo Zé Tubaína será homenageado na Assembleia Legislativa

O deputado Zé Teixeira (PSDB) prestará homenagem à memória de um dos maiores fotógrafos de Dourados. Por indicação do deputado, a Assembleia Legislativa entregará nesta segunda-feira (4) o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo à família de José Ferreira Gonçalves, o saudoso Zé Tubaína.

Ele foi um dos primeiros repórteres fotógrafos do município, responsável pelo registro de muitas famílias douradenses, principalmente nos famosos álbuns de infância em preto e branco, muito comuns nas décadas de 70 e 80. Zé Tubaína também trabalhou no Jornal O Progresso, na Associação Comercial da Grande Dourados, na Prefeitura, no Sindicato Rural, foi presidente do Dourados Esporte Clube e, por 10 anos, atuou na Câmara Municipal onde se aposentou.

Na manhã do dia 11 de agosto, Tubaína faleceu aos 82 anos por complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na solenidade, será representado pela filha Suellen Gonçalves. A sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende, proposta pelo deputado Marcio Fernandes (MDB), começa às 18h30, no Plenário Júlio Maia. Serão homenageados 24 profissionais durante a solenidade, que também contará com exposição fotográfica.