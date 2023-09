Fotógrafos de MS são homenageados por Coronel David

Diz o ditado popular que uma imagem vale por mil palavras. O fato é que a fotografia é uma das ferramentas da comunicação que corrobora com a notícia, além de eternizar momentos marcantes.

Nesta segunda-feira, 04, fotógrafos de Mato Grosso do Sul foram homenageados na sessão solene de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, em alusão ao Dia Estadual do Repórter Fotográfico “Valdenir Rezende”, celebrado dia 2 de setembro. (veja vídeo)

No ato, foram diplomados 23 profissionais. O deputado estadual Coronel David (PL) ressaltou que os fotógrafos contam a história do Estado com a sensibilidade de quem faz da profissão uma espécie de ponte entre o passado e o futuro.

“Estou muito feliz em poder homenagear jovens profissionais, que além do talento, têm a genuína paixão pela fotografia. Que vocês continuem a nos encantar com a poesia de suas imagens”, disse o parlamentar.

Um dos homenageados da noite, o fotógrafo Pedro Ernesto Andrade Franco, revelou ser uma honra o reconhecimento por seu trabalho e especialmente, receber o diploma das mãos do deputado Coronel David, “é muito gratificante ser reconhecido e isso só me dá mais força e vontade de continuar por esse caminho da fotografia, acreditando no que eu sei fazer”.

Outro homenageado por Coronel David foi o repórter fotográfico, João Garrigó, fotógrafo oficial do vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha.

“É uma honra estar sendo homenageado por um deputado tão atuante em uma solenidade que tem o nome de uma das grandes referências da fotografia e da reportagem fotográfica do nosso Estado (Valdenir Rezende)”, comemorou Garrigó.

O presidente do Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul), Walter Gonçalves Filho, saudou os repórteres fotográficos e parabenizou a Assembleia Legislativa pela criação da homenagem.

Coronel David destacou a importância da criação do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, de autoria do deputado Márcio Fernandes (MDB). “É importante registrarmos aqui a felicidade que teve o deputado Márcio Fernandes em criar este prêmio, colocando o nome do Valdenir Rezende, grande repórter fotográfico que por muito tempo registrou os fatos marcantes da nossa sociedade”.

Valdenir Rezende atuou como repórter fotográfico por cerca de 40 anos, sendo referência no jornalismo local até hoje. Rezende faleceu no dia 28 de fevereiro de 2021, aos 55 anos, em decorrência da Covid-19.