O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), coronel Frederico Reis Pouso Salas, participou da abertura do 11º encontro das Bombeiras Militares. O evento foi realizado na sexta-feira (12), no município de Ponta Porã, com várias atividades para as militares da corporação.

Confira as fotos no Facebook oficial do CBMMS, no seguinte link: