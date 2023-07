França se impõe pelo alto e derrota Brasil na Copa do Mundo feminina

É chegada a hora da decisão entre Serc/UCDB e DEC/Operário pela vaga nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal Feminino 2023. No primeiro confronto, as salesianas venceram as adversárias, por 4 a 3, no ginásio Guanandizão.

Com vantagem, a Serc/UCDB está a um empate de encerrar a sequência de eliminações contra o DEC/Operário nesta competição. O jogo de volta será disputado amanhã, às 19h, no Guanandizão.



Além da Copa do Brasil, a Serc/UCDB disputou, entre os dois confrontos contra o Operário, duas partidas válidas pela Liga Feminina de Futsal (LFF).

Os dois jogos foram disputados fora de Campo Grande, o primeiro contra o Stein Cascavel, no Paraná, que terminou com vitória do time paranaense, por 4 a 0. E, na terça-feira, o confronto foi contra o Londrina Futsal, no qual a Serc/UCDB começou na frente, mas tomou o empate das donas da quadra, terminando a partida em 3 a 3.

Para o treinador da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges Daniel, o Nando, a expectativa da equipe é de concretizar a classificação para as semifinais.

“A expectativa é grande que a gente avance e chegue pela primeira vez na semifinal. A gente sabe que não é fácil, eles [DEC/Operário] são uma excelente equipe, estão mais descansados, e o nosso treino de preparação neste momento se resume a dar ritmo às jogadoras que não foram nas viagens”, disse Nando.

Apesar do ponto positivo do ritmo de jogo, em razão das duas partidas que a Serc/UCDB jogou pela LFF recentemente, o desgaste físico é um fator preocupante para o treinador.

“O desgaste foi muito grande nas partidas contra o Stein e o Londrina, equipes profissionais que enfrentamos com uma intensidade absurda. Estamos com o plantel reduzido, por isso, temos algumas atletas se recuperando”, informou.

Com apenas 10 jogadoras no jogo de domingo, disputado pela LFF, e com 8 no segundo jogo, realizado na terça-feira, a Serc/UCDB vem passando por uma reconstrução da equipe, que também perdeu duas atletas que se transferiram para outro clube.

Danielli Souza e Michaelen Martins receberam uma proposta para jogarem no futsal feminino espanhol, ambas defenderão o Deportivo Leganés na temporada 2023/2024.

DEC/OPERÁRIO

Ao Correio do Estado, o treinador do DEC/Operário, Luis Gustavo Paiva, falou das dificuldades de enfrentar a Serc/UCDB.

“A Serc/UCDB é uma equipe que está disputando a Liga [Feminina de Futsal], a preparação delas está um passo à nossa frente. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos. Vamos trabalhar a melhor estratégia possível para fazermos um grande jogo”, afirmou.

Nas últimas duas edições da competição, Mato Grosso do Sul terminou na terceira colocação, com o DEC/Operário chegando às semifinais da Copa do Brasil, eliminando o time salesiano nas quartas.

Questionado sobre a expectativa de tentar manter esse retrospecto e se isso traz motivação para o clássico entre os clubes, Paiva acredita que o foco é outro. “Não nos importamos muito com isso, sabemos que cada jogo tem sua história, então, precisamos estar focados nessa partida decisiva também: o clima é de clássico e sabemos da importância de uma classificação”.

RETROSPECTO

Sempre emocionantes, os confrontos entre Serc/UCDB e DEC/Operário na Copa do Brasil de Futsal até agora só terminaram nas disputas de pênaltis ou no extracampo, com decisão de punição da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Em 2021 ocorreu a primeira disputa entre as equipes na Copa do Brasil. No primeiro jogo, a Serc/UCDB venceu, por 2 a 0, com gols da fixa Baixinha e da goleira Vanessa. No duelo de volta, no ginásio do Colégio ABC, Amanda abriu o placar para as salesianas, mas o DEC/Operário conseguiu virar, com gols de Jana e Dani.

Após a prorrogação sem alterações no placar, a disputa foi para os pênaltis, terminando com a vitória da Serc/UCDB.

Porém, em razão do não cumprimento de suspensão automática de uma jogadora, a CBFS alegou irregularidade no time da Serc/UCDB, excluindo a equipe da competição e concedendo a vaga para o DEC/Operário.





No ano seguinte, mais uma vez as equipes se enfrentaram nas quartas de final. O DEC/Operário venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, e na partida de volta foi a vez da Serc/UCDB ganhar pelo mesmo placar.



A decisão foi para as penalidades, terminando em 5 a 4 para o DEC/Operário.

SAIBA

Na primeira fase da competição, os confrontos foram regionais. A partir da semifinal, o chaveamento é invertido. A Copa do Brasil de Futsal Feminino conta com 16 equipes.