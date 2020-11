Fred Alexandre dos Santos Silva (38), candidato a vereador apresentou suas propostas e metas que podem ajudar na geração de empregos e renda em Campo Grande.

Iniciante no meio político, mas com uma história de superação de vida, o jovem Fred apresenta ideias e metas para alavancar o meio empresarial e geração de renda, entre suas propostas estão o desenvolvimento de novas empresas de tecnologias. “Buscar novas tecnologias e focar na modernidade e na inovação para uma cidade do futuro, precisamos estar no topo dos investimentos e dar iniciativa em ideias modernas”, comentou.

STARTUPS E GERAÇÃO DE RENDA

As Startups é uma grande oportunidade para empreendedores campo-grandenses, existe a necessidade do poder público investir em treinamento e assessoria para as pessoa que sonham em montar seu negócio de maneira simples, mais com ideias fantásticas, “hoje a tecnologia está cada vez mais acelerada, e precisamos incentivar a criação e manutenção de startups na capital, uma de minhas propostas é incentivar a criação de plataformas de vendas online (e-commerce) e estímulo na publicidade dos produtos e serviços” disse.

Ainda segundo Fred existem muitos lugares na capital que podem ser utilizados para a criação de núcleos e polos de desenvolvimento, “A ideia é utilizar prédios públicos subutilizados para utilizarmos como incubadora tecnológica, artesanato, confecção, marcenaria entre outras atividades. Temos ainda que observar a utilização dos terrenos nos polos empresariais existentes e a possível criação de novos em áreas públicas”, afirma.

A bandeira defendida de Fred é ajudar, para que o pequeno e médio empresário, sem esquecer dos trabalhadores autônomos, estes que além de produzir consigam exportar seus produtos. “Criar um programa de incentivo fiscal para empresários da capital que querem ampliar seus negócios e instituir uma lei de educação financeira nas escolas, e despertar o interesse dos alunos para ideias inovadoras e empreendedorismo.

Fred ainda propõem a ampliação de sistemas de coleta seletiva nos bairros da capital e o descarte correto dos resíduos que prejudicam o meio ambiente, “Queremos fazer parcerias com empresas e cidadãos e utilizando um método certo de coleta de resíduos para a produção de produtos como sabão, detergente e sabonete. E ainda dar incentivo ao IPTU Ecológico e descontos no imposto para quem tem algum tipo de forma sustentável de captação e geração de energia” afirma o candidato.

LIDERANÇAS CÍVICAS

Fred foi selecionado pelo trabalho que já realizou e ideias inovadoras na capital para participar do Programa de Lideranças Cívicas 2020. O programa busca novos talentos da política brasileira, que sonham com uma sociedade mais plural, justa, ética e sustentável. São pessoas comprometidas com a missão de transformar a política das suas cidades e levar inovação, coerência, boas práticas e princípios para a Câmara Municipal.