Freguês na Libertadores? Palmeiras já goleou o Cerro Porteño três vezes

Em pouco mais de 270 minutos, o Palmeiras balançou as redes do Cerro Porteño por 15 vezes na Libertadores. O alviverde venceu os paraguaios em três oportunidades marcando cinco gols por jogo.

O goleiro Jean, camisa 17 do Cerro e brasileiro nascido na Bahia, precisa tomar cuidado com o trio de ataque formado, provavelmente, por Endrick, Dudu e Flaco López.

Nesta quinta, a partida da Libertadores está marcada para 21h, no Morumbi. O Allianz Parque terá um festival de rock no sábado, por isso o jogo foi transferido para casa do São Paulo.

Propor o jogo

O zagueiro Gustavo Gómez quer impor o ritmo do duelo. “Acho que será um jogo difícil, mas nós, jogando aqui como mandantes, temos que propor o nosso jogo e fazer de tudo para buscar os três pontos”, disse. No último encontro contra o Cerro, em 2022, Gómez marcou um dos cinco gols da vitória.

O possível time de Abel Ferreira será: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e López.

O último treino foi na Academia do Futebol, nesta quarta-feira (19).

História com “H” maiúsculo

Brasileiros e paraguaios se encontraram na Libertadores em seis edições: 1999, 2001, 2005, 2006, 2018 e 2022. Por três vezes, o Palmeiras marcou cinco gols nas vitórias:

1999 – Primeiro encontro dos times. No Paraguai, o placar foi de 2×5 na fase de grupos para o time de Júnior Baiano, Evair e Oséas.

2001 – No Parque Antártica e com Alex em campo, o resultado foi 5×2 também na fase de grupos.

2022 – No Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 5×0 nas oitavas de final. Gómez marcou o dele.

Ao todo, foram 12 jogos, seis vitórias, dois derrotas e quatro empates. O ataque palmeirense marcou 26 gols e a defesa foi vazada por dez vezes. A última derrota para o Cerro foi em 2018, por 1×0.

História com “H” minúsculo

Porém, em terras tricolores, o alviverde não tem o melhor dos reinados. Das vezes que o Palmeiras precisou mandar jogo no Morumbi em Libertadores, o Verdão perdeu oito de 13 jogos. A maioria deles foram em classificatórias contra o São Paulo.

O time empatou duas vezes e venceu três. Fez 14 gols, mas sofreu 23.

O último jogo de Libertadores que o Palmeiras foi mandante no Morumbi aconteceu nos anos 2000. Um empate com o Boca Juniors, mas com derrota nos pênaltis, na final daquela edição.