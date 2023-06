Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas vai discutir critérios para credenciamento no SUS

A Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, criada pelo deputado Pedrossian Neto, se reunirá na próxima segunda-feira (19), às 14h, no Plenário Nelito Câmara da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Pelo menos 20 comunidades terapêuticas foram chamadas e o objetivo principal do encontro é ouvir a demanda dos grupos, bem como discutir os requisitos necessários para elas se credenciarem no SUS (Sistema Único de Saúde).

A defensora pública de Atenção à Saúde de Mato Grosso do Sul, Eni Maria Diniz, deve participar das discussões.

As chamadas comunidades terapêuticas são grupos sem fins lucrativos, que acolhem de forma gratuita pessoas com transtornos pelo uso, abuso e dependência de álcool e droga.

Ainda de acordo com o deputado Pedrossian Neto, em Mato Grosso do Sul existe a Federação Sul-Mato-Grossense de Comunidades Terapêuticas, que conduzem trabalho de articulação, mas que precisam de apoio do Poder Público, por isso a Frente Parlamentar é necessária.