Frente Parlamentar do Leite apresenta projetos ao governador de MS

A Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), presidida e coordenada pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB), apresentou vários projetos ao Governo do Estado, durante reunião na governadoria, na tarde de quarta-feira (3). Atualmente o setor do leite do Estado está enfrentando um momento dificílimo de quedas da produção e, ao mesmo tempo, no valor do produto no mercado interno.

“Entreguei ao governador Eduardo Riedel, sugestões para a implantação do Programa de Melhoramento Genético; Vale Leite, para atender as crianças e idosos; e o Leite na Escola, voltado ao atendimento das crianças e jovens que estão estudando para que possam ter acesso a este alimento tão importante para o seu desenvolvimento. Nesta reunião fizemos vários encaminhamentos. Todas as propostas entregues visam apoiar e, sobretudo, fortalecer a atividade leiteira em nosso Estado”, afirmou Renato Câmara.

Da reunião também participaram o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, além de representantes da cadeia produtiva do leite e professores da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul (UEMS) que desenvolveram o projeto de melhoramento genético.

“São ações efetivas, concretas, que colocamos em prática e a partir de agora serão analisadas pelo governador Eduardo Riedel para que nós possamos, juntos com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, cadeia produtiva do leite e a Frente Parlamentar do Leite dar uma resposta de incentivo e apoio aos nossos produtores de leite para que seja possível revigorar esta atividade e, simultaneamente, garantir o funcionamento das indústrias lácteas de Mato Grosso do Sul. Concomitantemente, oferecendo o leite como alimento estaremos dando condições de vida mais adequadas e saudáveis às nossas crianças, nossos idosos e também a toda nossa população”, destacou Renato Câmara.

O Governo do Estado considerou bastante oportuna a proposta de melhoramento genético do rebanho leiteiro apresentado por Renato Câmara, como forma de acelerar a produção de leite com mais qualidade. Eduardo Riedel reiterou que a Câmara Setorial do Leite tem pronto para ser aprovado, um plano de fomento da pecuária de leite – o Proleite -, para combater a baixa produtividade do rebanho leiteiro do Estado. “Sabemos que os produtores de leite enfrentam dificuldades e o cenário é desestimulante. Nossa intenção é mostrar uma alternativa. Articulamos o projeto como uma maneira de virar essa chave”, enfatizou Renato Câmara ao defender as propostas apresentadas.