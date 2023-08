Jovem é raptada e estuprada quando saia do serviço no Jardim Noroeste Campo Grande. A frentista reside próximo do serviço por isso costuma retornar a pé pra casa. No trajeto foi abordado por um homem armado. Ele a sequestrou e a abusou num local ermo; depois fugiu. A vítima anotou a placa do veículo e ligou pra o chefe que acionou a PM. O caso foi registrado na DEAM. O autor segue foragido.