Frete rodoviário tem 1ª queda mensal do ano no país com recuo no diesel, aponta Repom

O desempenho do indicador reflete a trajetória de baixa no preço médio do diesel desde novembro de 2022, conforme apontado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Na primeira quinzena deste mês, o preço médio do diesel comum caiu 4,64% nos postos, segundo o IPTL, ainda como reflexo do último corte de 12,8% feito pela Petrobras nos preços de venda do combustível nas refinarias.

Com a retração do valor do combustível, a tabela do piso mínimo do frete rodoviário para transporte de cargas é reajustada para baixo, destaca Vinicios Fernandes, diretor da Repom, marca da unidade de Mobilidade da Edenred Brasil.

Já na comparação anual, o preço do frete registra alta de mais de 14,4%.

O IFR é elaborado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Repom.