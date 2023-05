FriGol registra receita bruta de R$ 730 mi e break-even no 1º trimestre

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 2,6 milhões, com margem negativa de 0,4%, atingindo o break-even, ante resultado recorde de R$ 94 milhões do primeiro trimestre de 2022, quando a margem foi de 9,4%. A companhia reportou prejuízo líquido de R$ 15 milhões, ante lucro líquido de R$ 65 milhões na comparação anual.

O CEO da FriGol, Eduardo Miron, pontua que o primeiro trimestre costuma ser o mais fraco do ano no setor. “O primeiro trimestre de 2023 seguiu essa sazonalidade e foi ainda prejudicado pelo fator adicional de autoembargo de quase um mês das exportações brasileiras para a China. Diante disso, as vendas para o mercado externo caíram 11 pontos percentuais”, disse.

A FriGol encerrou o primeiro trimestre de 2023 com alavancagem de 2.1 vezes a dívida líquida/Ebitda e preservou o caixa em R$ 212 milhões, 182% maior que os R$ 75 milhões apurados no primeiro trimestre de 2022.

Estratégia

Para o ano de 2023, a FriGol mantém a projeção de crescer cerca de 20% em faturamento. Para isso, está investindo R$ 45 milhões de CAPEX, que inclui a ampliação da capacidade de abate em suas três unidades produtivas de bovinos. A expectativa é abater cerca de 590 mil bovinos neste ano, 25% acima de 2022. As informações são da assessoria de imprensa da FriGol.