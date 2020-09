A JBS líder mundial na produção de carnes anunciou nesta quarta-feira (23) iniciativas para combater o desmatamento zero especialmente na Amazônia. A Marfrig outro grande líder frigorífico em julho havia também anunciado medidas neste sentido.

Estas iniciativas surgem num contexto em que a Amazônia está sendo desmatada e os incêndios que vem assolando o Pantanal. No qual colocam o Brasil no alvo de questionamentos internacionais devido a sua política ambiental. Esta iniciativa tem como fator atacar os pontos que mais se associam com a pecuária ao desmatamento ilegal, que são os fornecedores indiretos.

Grandes frigoríficos prometem carne com desmatamento zero na Amazônia até 2025