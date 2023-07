Frio permanece até o fim de semana e mínima pode chegar 7ºC em MS

A frente fria que chegou em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (13), além da queda na temperatura também trouxe chuva intensa para alguns municípios e também para Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado está com alerta de perigo para o declínio na temperatura e riscos de vendaval.

De acordo com o Instituto, os alertas são válidos até sábado (15), para a temperatura, e sexta-feira (14) para o risco de rajadas fortes de vento. No último caso, o Inmet aconselha que a população busque um local seguro para se abrigar em casos de ventania intensa e, se necessário, entre em contato com a Defesa Civil.

Além da baixa temperatura, a frente fria também provocou chuva em MS. De acordo com as medições do meteorologista Natálio Abrahão, uma das localidades onde mais choveu foi em Itaquiraí, com uma precipitação que chegou a 21,6 mm.

Já na Capital a chuva, medida na região do shopping Campo Grande, ficou na média de 11,2 mm. Em Corumbá, apesar dos 30ºC de máxima, a chuva foi de 11,6 mm.

Em Rio Verde de Mato Grosso a precipitação foi acumulada em 15,4 mm, em São Gabriel do Oeste foi de 13,6 mm. Em Mundo Novo, a chuva atingiu a média de 12,8 mm e em Rochedo chegou a 11,4.

As medições também indicam as cidades onde as chuvas foram menos intensas. Em Maracaju houve uma precipitação de 3,0 mm, em Corguinho, de 7,8 mm, em Ponta Porã a chuva chegou a 6,8 mm e Dourados, a precipitação foi de 8,2.

PREVISÃO

Para os próximos dias, a tendência é de que, até o fim de semana, os termômetros fiquem abaixo de 10ºC em algumas cidades, contudo, o frio não dura muito e, no começo da próxima semana, a temperatura já terá uma elevação gradual.

Conforme os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), entre sexta-feira (14) e domingo (15) está prevista temperatura mínima entre 7ºC e 9ºC e máxima até 23ºC para as regiões sul e leste de MS.

Em Mundo Novo, no extremo sul do estado, onde a temperatura tenderá a ser a menor de MS, a mínima varia entre 8°C e 7°C entre a sexta-feira e o sábado, contudo, no domingo, pode chegar a 17ºC. Já a máxima fica entre 22ºC e 24ºC, mas, na sexta-feira será de 18ºC.

Na porção leste do Estado, o tempo também permanece frio nos próximos dias. Em Três Lagoas, a mínima fica 9ºC e 8ºC, na sexta-feira e no sábado, respectivamente, e tem uma pequena elevação no domingo, ficando em 18ºC. A máxima será de 22ºC, na sexta-feira, sábado chega em 26ºC e, no domingo, atinge os 32ºC.

Já em Campo Grande, o frio deve permanecer até domingo, quando a máxima chega a 31ºC e a mínima será de 14ºC. Na sexta e sábado, a mínima varia entre 7ºC e 9ºC e a máxima fica entre 19ºC e 25ºC.

Assine o Correio do Estado