O frio permanece em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (14). O tempo fica firme, com sol e pouca variação de nebulosidade, devido a atuação de uma massa de ar frio e seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 9ºC e a máxima, de 22ºC.

Temperaturas ainda mais frias são esperadas para Iguatemi e Dourados, com mínimas de 6ºC; Ponta Porã e Camapuã (7ºC); Anaurilândia, Três Lagoas, Paranaíba, Porto Murtinho e Aquidauana (8º).

Já a máxima pode chegar a 24º em Camapuã e Corumbá e a 26ºC em Coxim.