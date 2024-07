Fruticultura brasileira se destaca nas exportações

Setor de fruticultura se destaca nas exportações brasileiras. Em 2023 foram exportados mais de US$ 1,35 bilhão, o maior da série histórica.

“O Brasil está se consolidando como o supermercado do mundo e as frutas têm participação significativa nessa questão. Celebramos esse dia evidenciando o empenho do Governo Federal em abrir novos mercados e oportunidades para as frutas brasileiras no mercado exterior”, destacou o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de produção de frutas, ficando atrás apenas da China e da Índia. O setor responde por 16% de toda a mão de obra do agronegócio, conforme a ABRAFRUTAS.

Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI), as principais frutas exportadas pelo Brasil em 2023 foram: