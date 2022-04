Quatro presos tentaram fugir do Presídio da Máxima na quinta-feira (14) mas foram descobertos e capturados. Higor Ferdinando de Almeida, 21 anos, José Augusto dos Santos Ribeiro, 26 anos, Reginaldo Rogério Farias, 52 anos, e Rogério Moreira de Oliveira, 31 anos, estão isolados preventivamente em uma cela disciplinar do pavilhão I. Serão periciados o local e os objetos encontrados com os autores. Não foi informado a dinâmica da fuga. O caso foi registrado como dano qualificado na DEPAC Centro.