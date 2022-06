Nesta sexta-feira (17) a equipe do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV), também conhecido como Fumacê, irá focar as ações de combate ao Aedes aegypti circulando pelo bairro Vila Nasser.

Haverá uma equipe da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em cada bairro, sendo que elas seguirão um itinerário previamente estabelecido, traçando a primeira rota entre 16h e 22h no bairro Nova Lima, e a segunda às 4h, até 8h retornando à região e atendendo também a Vila Nasser.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira os itinerários: