Fumacê reforça o combate ao Aedes aegypti em cinco bairros

Em um esforço contínuo para combater o Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, o serviço de Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, intensificará suas atividades nesta quarta-feira, dia 10 de abril, em cinco bairros da cidade. Essa ação visa diminuir a proliferação do mosquito e prevenir surtos das doenças por ele transmitidas. Os bairros selecionados para receber o reforço são: Centro Oeste, Centenário, Nasser, Rita Vieira e Alves Pereira.

A operação será realizada nos seguintes itinerários:

Centro Oeste : Encontro das ruas Cláudio Coutinho com Maria da Gloria F. de Souza.

Centenário: Cruzamento da Rua Agua da Prata com a Rua Américo Azambuja.

Nasser : Interseção das ruas São Joaquim com Santa Isabel.

Rita Vieira: Junção das ruas João Paulo I com Ministro Petrônio Portela.

Alves Pereira: Esquina das ruas Manoel Garcia de Souza com Carica.

A seleção desses itinerários segue um critério estratégico baseado em estudos epidemiológicos, que indicam maior incidência do vetor e, consequentemente, maior risco de transmissão das doenças.

O serviço do Fumacê é uma das ferramentas mais eficazes na luta contra o Aedes aegypti, pois permite cobrir grandes áreas em pouco tempo, alcançando locais que poderiam ser de difícil acesso para outras formas de combate ao mosquito.

“Entretanto, a população tem um papel crucial neste esforço, adotando medidas preventivas como evitar água parada, manter os quintais limpos e utilizar repelente regularmente”, enfatiza o coordenador da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Vagner Ricardo Santos.

A operação do Fumacê está programada para iniciar ao entardecer, momento em que os mosquitos são mais ativos. Os moradores são aconselhados a deixar portas e janelas abertas para que a névoa possa penetrar nos imóveis, aumentando assim a eficácia do serviço.