Funcionárias do CAPS saem no tapa no Monte Castelo em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher trabalha com a autora e por não gostar de um posicionamento da vítima junto ao local de trabalho, passou a puxar o seu cabelo e dar socos e tapas na cara e na cabeça. A vítima registrou a ocorrência e representou contra a colega na DEPAC-CENTRO.