Funcionário da Prefeitura de Amambai foi preso num veículo Toyota Etios oficial que transportava pacientes para tratamento contra o câncer, em Cascavel, interior do Paraná com vários tabletes de drogas na MS-156. Ao vistoriar o porta-malas, os agentes encontraram uma mala “recheada” de drogas. Ele confessou que era sua e que transportava cocaína. Ele relatou aos PMRs que pegou a bagagem com a droga de um desconhecido nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas, em Amambai. Preso foi encaminhado a Delegacia de Polícia.