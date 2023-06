O Piloto de Moto e Funcionário da Sanesul Ramsses Ribeiro de Moura, de 40 anos morreu após se envolver numa colisão com uma caminhonete entre Dourados e Fátima do Sul na BR-376. O cirurgião-dentista de Fátima do Sul Fernando Brusque, perdeu o controle e caiu numa ribanceira sendo socorrido em estado grave ao Hospital do Município e transferido ao Hospital de Dourados. As circunstancias do acidente estão sendo apuradas.