Funcionário da Concessionária CCR MSVia apresentando hematomas no braço alegou ser agredido pelo servidor hoje (3) na BR-163, em Anhanduí, Distrito de Campo Grande. De acordo com o B.O a vítima de 48 anos relatou que estava trabalhando quando seu supervisor se aproximou pedindo para o funcionário se retirar do local e entrar num carro. Ao questionar o chefe sobre o motivo disse que ele estaria nervoso e o levaria a base para se acalmar. Ao tentar sair do veículo, o funcionário alega ter sido agredido. Ele encaminhou a imprensa imagens do braço esquerdo apresentando hematomas. O Sistema de rádio da CCR MSVia teria gravado o ocorrido. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil.